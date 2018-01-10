СМИ назвали кандидатов на пост главы штаба Путина

В среду президент планирует посетить штаб. Тогда же, как ожидается, станет известен состав группы и ее лидер. Шмелева — председатель инициативной группы по выдвижению Путина, а Амельченкова — ее секретарь. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что в федеральном штабе окажутся два сопредседателя. Ранее об этом сообщали источники Дождя. По их словам, в штаб могут быть назначены от двух до четырех сопредседателей. Близкий к администрации президента собеседник Дождя говорил, что такое решение было принято из-за поддержки несколькими группами влияния своих кандидатов.

Первое непубличное заседание штаба состоится 11 января. На этой встрече будут обсуждать вопрос состава региональных штабов в поддержку Путина. Во многих из них, по сведениям «Коммерсанта», будет два сопредседателя — по одному от «Единой России» и ОНФ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что возглавить предвыборный штаб Путина могут глава президентской администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин в комментарии газете сказал, что «штабы редко бывают „чистокровными“ — обычно это микс административного, технологического и общественного штабов, в нем есть и чиновники, ушедшие в отпуск на время кампании, и технологи, и общественно значимые персоны». По мнению Колядина, «от назначения начальника штаба, по сути, ничего не меняется: аппаратчик ли главный, главный режиссер театра или великий хирург — управляют работой штаба все равно те люди, которым это поручено изначально».

Накануне РБК писал, что пост пресс-секретаря федерального избирательного штаба Путина займет политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Он — автор фильма «Крым. Путь на родину». Ранее близкие к Кремлю собеседники Дождя говорили, что в начале предвыборной кампании Путина ее целевой аудиторией станут рабочие, пенсионеры и молодежь, а основными темами — социальные обещания, история и «образ будущего» России.