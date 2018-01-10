СМИ назвали кандидатов на пост главы штаба Путина

Главой избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина может стать руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова или глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, сообщает «Коммерсантъ».
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В среду президент планирует посетить штаб. Тогда же, как ожидается, станет известен состав группы и ее лидер. Шмелева — председатель инициативной группы по выдвижению Путина, а Амельченкова — ее секретарь. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что в федеральном штабе окажутся два сопредседателя. Ранее об этом сообщали источники Дождя. По их словам, в штаб могут быть назначены от двух до четырех сопредседателей. Близкий к администрации президента собеседник Дождя говорил, что такое решение было принято из-за поддержки несколькими группами влияния своих кандидатов.

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Первое непубличное заседание штаба состоится 11 января. На этой встрече будут обсуждать вопрос состава региональных штабов в поддержку Путина. Во многих из них, по сведениям «Коммерсанта», будет два сопредседателя — по одному от «Единой России» и ОНФ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что возглавить предвыборный штаб Путина могут глава президентской администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин в комментарии газете сказал, что «штабы редко бывают „чистокровными“ — обычно это микс административного, технологического и общественного штабов, в нем есть и чиновники, ушедшие в отпуск на время кампании, и технологи, и общественно значимые персоны». По мнению Колядина, «от назначения начальника штаба, по сути, ничего не меняется: аппаратчик ли главный, главный режиссер театра или великий хирург — управляют работой штаба все равно те люди, которым это поручено изначально».

Накануне РБК писал, что пост пресс-секретаря федерального избирательного штаба Путина займет политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Он — автор фильма «Крым. Путь на родину». Ранее близкие к Кремлю собеседники Дождя говорили, что в начале предвыборной кампании Путина ее целевой аудиторией станут рабочие, пенсионеры и молодежь, а основными темами — социальные обещания, история и «образ будущего» России.

Телеканал "Дождь"
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