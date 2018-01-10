СМИ назвали кандидатов на пост главы штаба Путина

В среду президент планирует посетить штаб. Тогда же, как ожидается, станет известен состав группы и ее лидер. Шмелева — председатель инициативной группы по выдвижению Путина, а Амельченкова — ее секретарь. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что в федеральном штабе окажутся два сопредседателя. Ранее об этом сообщали источники Дождя. По их словам, в штаб могут быть назначены от двух до четырех сопредседателей. Близкий к администрации президента собеседник Дождя говорил, что такое решение было принято из-за поддержки несколькими группами влияния своих кандидатов.
Первое непубличное заседание штаба состоится 11 января. На этой встрече будут обсуждать вопрос состава региональных штабов в поддержку Путина. Во многих из них, по сведениям «Коммерсанта», будет два сопредседателя — по одному от «Единой России» и ОНФ.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что возглавить предвыборный штаб Путина могут глава президентской администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин в комментарии газете сказал, что «штабы редко бывают „чистокровными“ — обычно это микс административного, технологического и общественного штабов, в нем есть и чиновники, ушедшие в отпуск на время кампании, и технологи, и общественно значимые персоны». По мнению Колядина, «от назначения начальника штаба, по сути, ничего не меняется: аппаратчик ли главный, главный режиссер театра или великий хирург — управляют работой штаба все равно те люди, которым это поручено изначально».
Накануне РБК писал, что пост пресс-секретаря федерального избирательного штаба Путина займет политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Он — автор фильма «Крым. Путь на родину». Ранее близкие к Кремлю собеседники Дождя говорили, что в начале предвыборной кампании Путина ее целевой аудиторией станут рабочие, пенсионеры и молодежь, а основными темами — социальные обещания, история и «образ будущего» России.
Экономист Дмитриев: перемен в России хотят элиты, а не население (5)
В России впервые за долгие годы сложилась такая...
СМИ назвали кандидатов на пост главы штаба Путина
Главой избирательного штаба действующего президента...
Россияне сочли США, Украину и Евросоюз главными врагами страны (19)
Россияне считают главными врагами США , Украину и...
Памфилова раскритиковала позицию Евросоюза по Навальному (1)
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК)...
ЕСПЧ предложил России выплатить Дадину компенсацию за условия в колонии (7)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил...
TOP новостей
Ждут новшества: готовьте еще одно мусорное ведро (52)
С 1 января 2019 года в крупных городах Литвы начнут...
Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...
Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Университет образовательных наук предлагают закрыть уже летом (10)
Министерство образования и науки Литвы с июля...