По данным РЕН ТВ, а также "Пятого канала" и Life, имя предполагаемого стрелка - Евгений Манюров, ему было 39 лет. Фирма бывшего предпринимателя из Подольска занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году. Как передает РЕН ТВ, мужчина увлекался практической стрельбой, в ноябре принимал участие в соревнованиях в МГСКК ДОСААФ и занял третье место в дисциплине "карабин в пистолетном калибре".
Речь идет о стрелковом матче, проходившем под эгидой ФСБ. Соревнования были посвящены памяти начальника отделения Управления "В" ("Вымпел") Дмитрия Разумовского, погибшего при штурме школы в Беслане, захваченной террористами.
Манюров учился в Российской академии правосудия, был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики, сообщает Telegram-канал "Подъем".
Мать Манюрова рассказала, что он не служил в армии, но в детстве увлекался рукопашным боем, а в последние годы работал в ЧОПах и на сопровождении. По ее словам, несколько месяцев назад сын уволился из охранного предприятия, где работал, однако она узнала об этом только вчера, когда позвонила коллеге сына.
Женщина также заявила, что сын в последнее время поддерживал связь "с какими-то арабами". "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - пояснила мать Манюрова "Комсомольской правде".
По данным Telegram-канала "Расстрига", Манюров имел при себе охотничий карабин "Сайга" с боеприпасами к нему, шумоподавляющие наушники, аптечку и нож.
Также в рюкзаке нападавший нес взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты. Злоумышленник был одет в черную футболку с изображением волка и луны. Фотографии предполагаемого стрелка, в том числе посмертную, опубликовал канал Baza.
Это Евгений Манюров. Сегодня он устроил перестрелку возле здания ФСБ в Москве, в которой погиб один человек, ещё несколько были ранены.
Уезжая сегодня из дома, Евгений заявил матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. pic.twitter.com/aSlC7lYZzt
— baza (@bazabazon) December 19, 2019
При обыске дома у "лубянского стрелка" Евгения Манюрова следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет. Среди оружия, например, были две "Сайги" и карабин "Вепрь". Там же обнаружено большое количество патронов.
Корреспондент "Базы" Анна Никитина успела встретиться в Подольске с семьей стрелка до прибытия следственной группы. Когда ночью в жилище начался обыск, журналистку задержали. Она более пяти часов не выходила на связь.
"База" предполагает, что Евгений Манюров мог быть связан с ветеранами спецподразделений. С начала нулевых годов "лубянский стрелок" успел поработать в нескольких ЧОПах: "Рик плюс", "ВМС-Никас" и "ДСЛ Евразия". Но особо любопытно, что он трудился и в ЧОП "Вымпел-резерв", учредителями которой значатся подмосковные бизнесмены Оксана Кузнецова и Сергей Петров. Это довольно крупная компания, которая в прошлом имела филиалы в Калининградской области, Волгограде, Санкт-Петербурге и на Ставрополье.
"Следы" деятельности компании прослеживаются в материале партии "Яблока" о якобы захвате президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым пляжа в Серебряном Бору. Территорию арендуемых ими владений охранял именно "Вымпел-резерв".
Этот же ЧОП выступал в качестве учредителя ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения "Вымпел-союз" (была ликвидирована в 2015-м). Эту организацию в интервью газете "Труд" упоминает экс-руководитель группы спецназначения "Вымпел" ЦСН ФСБ Борис Бесков, а перепечатка материала размещена на сайте ФСБ. Именно Бесков был до 2010 года совладельцем "Вымпел-резерва".
Напомним, стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря. В результате двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения, один из них впоследствии погиб. Стрелявший был уничтожен ответным огнем.
Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путину доложили о произошедшем.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров связал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке с тем, что 20 декабря в России отмечают День работника органов безопасности. По его мнению, целью атаки было "испортить праздник и чекистам, и всем в стране", а также "посеять панику перед праздником".
Из-за стрельбы было перекрыто движение в районе Большой Лубянки, ограничен вход и выход на станцию метро "Лубянка". Проезд для автотранспорта на Лубянскую площадь был закрыт со всех сторон, прохожих эвакуировали. Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыли автобусом. Для проведения оперативных мероприятий на месте стрельбы были задействованы специальные подразделения Росгвардии. В данный момент движение по улице Большая Лубянка и другим прилегающим улицам возобновлено, сообщает московский департамент транспорта в Twitter.
Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.
В СК также подтвердили данные об одном погибшем сотруднике ФСБ и пятерых пострадавших, уточнив, что среди них одно гражданское лицо. Они получили ранения различной степени тяжести.По уточненным данным ФСБ, стрелок действовал в одиночку и в здание спецслужбы не проникал. Таким образом ведомство опровергло сообщения о том, что нападавших было трое.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего в ходе перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве сотрудника спецслужбы и всем пострадавшим, а также поблагодарил силовиков за их работу. Об этом сообщается на сайте совета.
"Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу, в ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб, спасибо за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть оправданы. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием", - приводятся слова Фадеева в сообщении.
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