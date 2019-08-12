По информации издания, из-за видео жестокого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел "пришли две проверки".
Редакция Baza обратилась к руководству главного управления МВД по городу с просьбой проверить Цыплакова на причастность к избиению девушки.
По информации издания, аккаунты Цыплакова в социальных сетях уже изменены, оттуда удалили все фотографии. Сам полицейский отказался общаться с журналистами.
Полиция Москвы устанавливает имя сотрудника, который ударил девушку кулаком в живот во время задержания после митинга 10 августа.
До этого полиция предпочитала никак не реагировать на видео, на котором было чётко зафиксировано правонарушение одного из их сотрудников. pic.twitter.com/oiQ1LpWQoZ
— baza (@bazabazon) August 12, 2019
Ранее стало известно, что сама Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который ударил ее кулаком в живот во время задержания.
Девушка написала, что ее задержали после того, как она сделала замечание полицейским, задерживавшим мужчину с инвалидностью. По словам Сосновской, полицейский, разозлившись из-за выпавшей из рук дубинки, ударил ее кулаком в живот. Затем ее еще раз ударили по голове рядом с автозаком.
10 августа на проспекте академика Сахарова прошел очередной согласованный с властями митинг с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму и освободить политзаключенных. Позже силовики задержали более 200 активистов, направившихся в центр города после митинга.
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