Задержанную на акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил кулаком в живот сотрудник пятого батальона 2-го оперативного полка главного управления МВД по Москве по имени Сергей Цыплаков, сообщает Baza со ссылкой на коллег полицейского, пожелавших сохранить анонимность.
Protestas Rusijoje
© AP / Scanpix

По информации издания, из-за видео жестокого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел "пришли две проверки".

Редакция Baza обратилась к руководству главного управления МВД по городу с просьбой проверить Цыплакова на причастность к избиению девушки.

По информации издания, аккаунты Цыплакова в социальных сетях уже изменены, оттуда удалили все фотографии. Сам полицейский отказался общаться с журналистами.


Ранее стало известно, что сама Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который ударил ее кулаком в живот во время задержания.

Девушка написала, что ее задержали после того, как она сделала замечание полицейским, задерживавшим мужчину с инвалидностью. По словам Сосновской, полицейский, разозлившись из-за выпавшей из рук дубинки, ударил ее кулаком в живот. Затем ее еще раз ударили по голове рядом с автозаком.

10 августа на проспекте академика Сахарова прошел очередной согласованный с властями митинг с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму и освободить политзаключенных. Позже силовики задержали более 200 активистов, направившихся в центр города после митинга.

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