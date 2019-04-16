Российские власти подготовили план выдачи гражданства по упрощенной процедуре жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины, сообщают СМИ.
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После второго тура президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин может подписать указ, которым наделит жителей "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке, сообщают "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники.

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Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил "Коммерсанту", что "такой указ может быть подписан сразу после выборов [на Украине]".

Ожидается, что согласно этому указу жители "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет, пишет РБК.

Источник издания, близкий к руководству "ДНР", рассказал, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспорта одной из "республик" и сдача украинского паспорта.

В конце марта в России вступили в силу поправки в закон "О гражданстве", в соответствии с которыми президент получил право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право на получение российского паспорта по упрощенной процедуре.

Как отмечает "Коммерсант", в российских регионах, граничащих с "ДНР" и "ЛНР", "подготовлена вся инфраструктура для приема граждан".

В начале марта о готовящейся паспортизации "ДНР" и "ЛНР" сообщал бывший секретарь совета безопасности "ДНР" Александр Ходаковский. Он говорил, что в случае обострения военного конфликта это позволит России "заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан". Об этом же говорил бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

В 2017 году Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных в самопровозглашенных республиках Донбасса. В указе говорится, что такое заявление было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

К 1 января 2019 года в постоянное население "ДНР" оценивалось ее властями в 2,28 млн человек. Население "ЛНР" оценивается в 1,45 млн человек. Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

Представитель президента России Дмитрий Песков пока не прокомментировал сообщения о том, что Кремль готовится к раздаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

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