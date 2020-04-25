СМИ: Храм Вооруженных сил в России украсят мозаикой с Путиным и Сталиным

На одном из фото можно различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет советского лидера Иосифа Сталина. Это фото можно посмотреть здесь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что интерьеры строящегося храма будут украшены мозаикой с портретами Путина, Шойгу и Сталина.

"Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я не знаком с планами, с эскизами внутреннего убранства храма", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Строительство главного храма Минобороны началось в конце 2018 года по инициативе Шойгу. Его планировали достроить к 75-летию Победы в 2020 году. Согласно проекту, высота здания должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира. Диаметр барабана главного купола должна составить 19,45 метра, по году окончания войны, а высота малого купола составит 14,18 метра — война продолжалась 1418 дней и ночей.