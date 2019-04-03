Собеседник в одном из ярославских изданий пояснил, что Генпрокуратура требует от Роскомнадзора "ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления". Между тем в Генпрокуратуре опровергли причастность ведомства к давлению на СМИ с помощью нового закона.

"Данная информация не соответствует действительности. Мы к этой истории никакого отношения не имеем", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По данным TJ, редактор ярославского издания 76.ru Ольга Прохорова посетила местное управление Роскомнадзора. По ее словам, в местных управлениях работают "адекватные люди", а давление "идет гораздо выше".

Несколько ярославских изданий уже удалили новости про граффити, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора. "Скорее, это была устная просьба или рекомендация", - пояснили в "Эхо Москвы" в Ярославле". По пути "самоцензуры" пошли, помимо "Эха", "Ярославский регион", "PRO Город", "Первый Ярославский", "Московский комсомолец-Ярославль". Причем в заметке "МК" говорилось, что граффити на здании МВД надо рассматривать "как пощечину ярославским полицейским‘.

Между тем издание "Яркуб" в своем телеграм-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити.

"Роскомнадзор попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент - "делом занимается федеральное ведомство". Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причем абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - пояснили в информагентстве.

1 апреля "Яркуб" опубликовал фотографию с граффити, вызвавшем такой переполох. Надпись "Путин - *** (гомосексуал)" появилась в ночь на 31 марта не где-нибудь, а на полуколоннах основного здания ярославского УМВД. Уже к вечеру 31 марта буквы были закрашены. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция заявит о поимке автора надписи, когда это произойдет.

Пока же полицейские решили проявить интерес к жителю Ярославля Кириллу Попутникову, который первым и разместил на своей странице в соцсети Facebook фотографию с граффити. Этот снимок и растиражировали СМИ. По словам Попутникова, его вызвал дознаватель для дачи пояснений, пишет Znak.com.

В "Яркубе" проявили профессиональную смелость и оставили заметку про граффити, хотя некоторые буквы оскорбительной надписи затерли на фотографии. По словам редактора "Яркуба" Марины Седневой, "в данному случае не указан статус лица", которому адресовано оскорбление. "Мы не знаем, о президенте России идет речь или о ком-то другом", пояснила журналистка, намекая на то, что нельзя однозначно трактовать произошедшее именно как оскорбление власти.

TJ связался с главой ярославского Роскомнадзора Евгением Офицеровым, однако тот отказался от комментариев и перенаправил запрос в головной офис ведомства. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский ответил, что не знает, с чем связано удаление перечисленных материалов, и пообещал ответить на отправленный заранее письменный запрос после выяснения подробностей.

Позднее в Роскомнадзоре прокомментировали произошедшее. "В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу. Цель данных действий - выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что "в рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации" на поступающие обращения об удалении той или иной информации, пишет The Insider.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, 18 марта. Закон был подготовлен и внесен в декабре 2018 года в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и его коллегами. Авторы также предлагали штрафовать за публикацию оскорбительных для государства и общества материалов на сумму от одной до пяти тысяч рублей, либо арестовывать на срок до 15 суток.

Другой законопроект сенаторов, подготовленный также в декабре, предлагал запретить публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий". За подобные публикации предлагается наказывать штрафом в размере до миллиона рублей.

При этом эксперты и политики отмечали, что закон сформулирован безграмотно и нарушает принцип правовой определенности. Он наказывает за выражение явного неуважения к государству в "неприличной форме". Что такое "неприличная", закон ответа не дает, отмечал оппозиционный политик Дмитрий Гудков.