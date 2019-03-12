Газпром экспорт” направил официальное письмо болгарским властям, в котором компания сообщает о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года. Об этом сообщает Sputnik Türkiye со ссылкой на агентство Bloomberg.
Gazprom
© Reuters / Scanpix

Уточняется, что о письме ”Газпрома” министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова рассказала местному каналу bTV. Она также заявила, что у болгарских властей есть право обратиться в арбитраж, чтобы взыскать с компании транзитные платежи, которые страна должна была получать до 2030 года. Однако болгарские власти смогут так поступить только в том случае, если вторая ветка ”Турецкого потока” не будет проложена по территории страны.

Газета.ру
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