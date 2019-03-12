Уточняется, что о письме ”Газпрома” министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова рассказала местному каналу bTV. Она также заявила, что у болгарских властей есть право обратиться в арбитраж, чтобы взыскать с компании транзитные платежи, которые страна должна была получать до 2030 года. Однако болгарские власти смогут так поступить только в том случае, если вторая ветка ”Турецкого потока” не будет проложена по территории страны.
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