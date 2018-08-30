После внесения в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста Путин не комментировал эту тему больше месяца. За это время прошли десятки протестных акций против реформы, петиции против нее собрали сотни тысяч подписей. Только 20 июля президент в беседе с волонтерами на стадионе "Калининград" сказал, что ему "никакой [вариант пенсионной реформы] не нравится".

С тех пор Путин снова взял паузу на больше чем месяц. В среду в полдень он выступил большим телеобращением, в котором предложил поправки к законопроекту, принятому в первом чтении.

Что сказали противники реформы

Большинство критиков пенсионной реформы не изменили своего мнения по поводу повышения пенсионного возраста после телеобращения Путина. Сам президент в своей речи вспомнил об оппозиции, которая использует тему пенсий для "саморекламы". Впрочем, он оговорился, что это нормально для демократической страны.

Парламентские партии, в первом чтении голосовавшие против законопроекта, и дальше намерены противодействовать реформе. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обращение Путина не повлияло на отношение партии к законопроекту — коммунисты по-прежнему намерены добиваться проведения референдума об отношении россиян к реформе.

Жестче высказался другой депутат-коммунист Валерий Рашкин. По его словам, большая часть россиян "умирает куда раньше, чем успевает использовать деньги", которые идут на выплату пенсий.

"Изначальные сроки повышения пенсионного возраста (63 и 65) делались именно под такое выступление Путина. Чтобы "добрый царь" мог выступить и показать, какой он добрый", — написал депутат своем "Твиттере".

В другом посте он задал вопрос: "Вот слушаю Путина и не понимаю, зачем все вешают нам эту лапшу про соотношение пенсионеров и работающих, которые вроде как содержат пенсионеров?" А в "Фейсбуке" опубликовал картинку с лапшой на ушах людей.

Небольшую сумятицу внес зампредседателя фракции "Справедливая России" Михаил Емельянов, который сообщил, что партия "поддержит предложения президента". После этого заявления некоторые СМИ сообщили, что эсэры намерены поддержать изменения в пенсионной системе, но глава партии Сергей Миронов это опроверг.

"Мы не будем поддерживать этот законопроект ни во втором, ни в третьем чтении", — заявил Миронов. Впрочем, Путина, которому, по его мнению, пришлось "исправлять ошибки правительства, которое поставило всю страну на уши", он похвалил.

В ЛДПР президента тоже похвалили. Замглавы фракции, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов удостоил его "положительной оценки" за то, что Путин предложил дополнительно защитить граждан предпенсионного возраста и сохранить действующие льготы. Но Нилов не забыл напомнить и о том, что ЛДПР предлагает ликвидировать дефицит Пенсионного фонда России без повышения пенсионного возраста.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, в свою очередь, посчитал, что Путин "взял ответственность за пенсионную реформу на себя", спасая "Единую Россию" и правительство Дмитрия Медведева.

Депутату-единороссу Наталье Поклонской, которая единственная из фракции "Единая Россия" голосовала против пенсионной реформы при первом чтении законопроекта, выступление Путина понравилось. Правда, она не уточнила, будет ли голосовать в поддержку законопроекта правительства во втором чтении, которое состоится осенью. "Люди услышаны", — написала она.

О своем отношении к обращению высказался и оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает очередной 30-дневный административный арест в изоляторе. Туда его поместили за организацию январской акции — но сам политики связывает это с подготовкой митинга против пенсионной реформы, намеченного на 9 сентября.

Власти делают вид, что изначально планировали смягчить реформу таким образом, Путин "гениально всех переиграл" и "разыграл многоходовочку", но на самом деле это не так, уверен Навальный.

"Они увидели, что подавляющее большинство россиян против пенсионного грабежа, а половина настолько против, что готова на улицу выходить — и им приходится как-то срочно это пытаться купировать, — написал оппозиционер. — Поэтому и выступает Путин со срочным телеобращением к народу. Понимаете: он после "Зимней вишни" с обращением не выступал. Потому что не испугался (а на людей ему плевать). А тут — испугался".

Против реформы активно протестовали и профсоюзы. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил Интерфаксу, что телеобращение Путина не улучшит отношение к реформе, хотя президент и учел негативную реакцию.

"Я не думаю, что это успокоит общественное мнение", — сказал Кравченко и пообещал, что профсоюзы продолжат кампанию против повышения пенсионного возраста.

Что сказали чиновники и парламентарии

Чиновники и парламентарии встретили предложения Путина восторженно. Многие из них после обращения президента сразу же выступили на телешоу на федеральных каналах. Часто они использовали одни и те же слова.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал предложения Путина "справедливыми". Это же слово использовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан", — заявил Володин.

Выступление Путина многие чиновники охарактеризовали как "продуманное решение", "разумные предложения", "прямой и честный разговор".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, характеризуя Путина, сказала: "Важно, что ответственный политик беспокоится, что будет после него, когда его уже не будет, когда будут другие у власти". По сути Матвиенко повторила мысль самого Путина, который накануне процитировал высказывание, которое приписывают фаворитке французского короля Людовика XV мадам де Помпадур: "После меня хоть потоп". Правда, Путин сказал, что эта фраза была произнесена Людовиком XIV.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обращение Путина "мастер-классом".

"Владимир Владимирович еще раз доказал, что он — истинный гарант прав и свобод граждан России. Это был очередной мастер-класс общения с гражданским обществом и, на мой взгляд, очередной успех", — заявила Москалькова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что Путин "четко осознает, что разные оппозиционные силы постараются в политических целях воспользоваться ситуацией".

"Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича, несмотря на исключительную непопулярность проблемы, говорит о мудрости, дальновидности и твердой воле нашего национального лидера! Только политик, уверенный в своей правоте, уверенный в своем народе, может так напрямую обратиться к нации!" — написал Кадыров.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вовсе назвал выступление своего шефа "смелым поступком", "поступком в стиле Путина, в стиле убеждений Путина".