Василий Прозоров, который 25 марта дал в Москве пресс-конференцию о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами, действительно ранее находился в рядах Службы безопасности Украины, занимая должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр СБУ.
"Прозоров был уволен с должности... за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера. Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что их бывший сотрудник озвучил в Москве старые фейки о "тайных тюрьмах" на Донбассе и т.д.
"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков", – отметили в украинской спецслужбе.
25 марта в Москве экс-подполковник СБУ Прозоров, утверждавший, что занимал важный пост в Антитеррористическом центре, рассказал, что с 2014 года сознательно сотрудничал со спецслужбами России. По словам перебежчика, Украина создавала на Донбассе тайные тюрьмы, в которых "пытали и убивали людей". Он считает, что президент Украины Петр Порошенко заранее знал, что малайзийский Boeing будет сбит над Донбассом в июле 2014 года. Прозоров также заявил, что убийства боевиков Гиви, Моторолы и других главарей сепаратистов – дело рук украинских диверсантов, сообщает "РИА Новости".
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