Следственный комитет РФ назвал фантазиями данные о подмене Россией "черных ящиков" разбившегося самолета Качиньского

"В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мацеревича (главы польской правительственной подкомиссии, повторно расследующей эту авиакатастрофу. - Прим. NEWSru.com) в том, что Россия могла каким-то образом "подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после катастрофы. Складывается впечатление, что Мацеревич вообще не понимает, о чем говорит", - говорится в заявлении на сайте СК, опубликованном 5 сентября.

Мацеревич заявил, что такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено, отметили в ведомстве. В связи с этим в СК предположили, что Мацеревич не только не в курсе того, сколько и каких бортовых самописцев должно быть штатно установлено на самолетах подобного типа, но и не удосужился даже бегло ознакомиться с материалами дела и окончательным техническим отчетом МАК по расследованию катастрофы, доступном на нескольких языках в интернете.

"Как в материалах уголовных дел, так и в окончательном отчете МАК четко зафиксировано, что на месте катастрофы были обнаружены: бортовой защищенный звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который, подчеркиваем, польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного", - перечисляет СК, отмечая, что установка последнего польской стороной не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор").

При этом работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов из Польши и польской военной прокуратуры, а вскрытие и копирование информации с польского регистратора проводили в Варшаве. "Поэтому заявления о какой-либо подмене или подделке черных ящиков российской стороной полностью безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах", - резюмировали в СК.

Ранее СК опроверг версию Мацеревича о взрыве на борту

31 августа СКР заявил, что высказанная польской стороной версия о взрыве на борту самолета Качиньского не нашла подтверждения в ходе проверки, и что у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего. По данным СК, к трагедии привела совокупность факторов: это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при плохих метеоусловиях на аэродроме в Смоленске, и ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены.

Мацеревич в апреле в очередной раз заявил, что причиной авиакатастрофы под Смоленском стал взрыв на борту лайнера, произошедший еще до его столкновения с землей. Бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич в январе возглавил польскую правительственную подкомиссию, повторно расследующую авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб Лех Качиньский.

Мацеревич, инициировавший создание этой подкомиссии, является сторонником версии о взрыве на борту президентского лайнера и причастности к нему России. На следующий день после назначения Мацеревича Польша сообщила новые данные о смоленской авиакатастрофе: на борту самолета произошло минимум три взрыва, из-за которых, а не после удара о деревья, разрушилось левое крыло.

В СКР в ответ напомнили, что версия о взрыве на борту самолета Качиньского проверялась и никакого подтверждения не нашла, а в Совете Федерации заявили, что польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал чушью, несуразицей и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. "Не было никаких взрывов. Это все изучено экспертами и с польской стороны, и с российской", - отметил он, напомнив, что самолет взлетал из Варшавы. "Если на борту были взрывы, значит, их там и заложили", - указал Путин.

Авиакатастрофа под Смоленском

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Польши, которые летели на траурные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование вели российская и польская стороны.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет о результатах технического расследования, в котором причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.

Однако партия брата погибшего президента Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" после прихода к власти в октябре 2015 года сформировала новую подкомиссию по расследованию катастрофы.