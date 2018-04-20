Во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли не 64 человека, как официально заявлялось ранее, а 60. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, сославшись на результаты проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также заключения экспертов.
По ее словам, после идентификации погибших на основании генетических экспертиз выданы разрешения на захоронение 37 погибших. Кроме того, ранее были выданы подобные разрешения родственникам еще 23 человек по результатам процедуры опознания, указала далее представитель ведомства.
Расследование продолжается
Одновременно Петренко заявила, что ГУ по расследованию особо важных дел СКР продолжает выяснять причины произошедшего в конце марта пожара.
Крупный пожар вспыхнул в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Большинство из погибших — дети. По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу о пожаре арестованы восемь человек
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