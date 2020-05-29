Скончался правозащитник Сергей Мохнаткин

Сергей Мохнаткин получил известность после того, как был задержан во время несанкционированной акции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Его обвинили в нападении на милиционера. Сам Мохнаткин утверждал, что вступился за женщину, которую милиционеры тащили в автозак. Летом 2010 года он был осужден на 2,5 года колонии.

Помилование президентом и новые приговоры

В заключении Мохнаткин продолжал протестовать и отстаивать свои права. В 2012 году он был помилован президентом Медведевым. В том же году получил премию "За мужество, проявленное в защите прав человека" Московской Хельсинкской группы.

В 2013 году оппозиционер был снова задержан и арестован по обвинению в применении насилия к представителям власти. В 2014 году суд в Москве приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии строгого режима. Весной 2016 года он был избит сотрудниками архангельской колонии, получил тяжелые травмы позвоночника.

В июне 2016 года суд Котласа продлил срок его заключения на 11 месяцев за оскорбление сотрудника колонии, а в марте 2017 года - еще на два года за "дезорганизацию работы колонии". Сроки заключения частично складывались.

За три дня до выхода из колонии в 2018 году оппозиционеру продлили срок заключения на два месяца за "дезорганизацию деятельности исправительного учреждения". Затем он вышел на свободу. В последние годы Сергей Мохнаткин тяжело болел.