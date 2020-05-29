Скончался правозащитник Сергей Мохнаткин

Сергей Мохнаткин получил известность после того, как был задержан во время несанкционированной акции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Его обвинили в нападении на милиционера. Сам Мохнаткин утверждал, что вступился за женщину, которую милиционеры тащили в автозак. Летом 2010 года он был осужден на 2,5 года колонии.
Помилование президентом и новые приговоры
В заключении Мохнаткин продолжал протестовать и отстаивать свои права. В 2012 году он был помилован президентом Медведевым. В том же году получил премию "За мужество, проявленное в защите прав человека" Московской Хельсинкской группы.
В 2013 году оппозиционер был снова задержан и арестован по обвинению в применении насилия к представителям власти. В 2014 году суд в Москве приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии строгого режима. Весной 2016 года он был избит сотрудниками архангельской колонии, получил тяжелые травмы позвоночника.
В июне 2016 года суд Котласа продлил срок его заключения на 11 месяцев за оскорбление сотрудника колонии, а в марте 2017 года - еще на два года за "дезорганизацию работы колонии". Сроки заключения частично складывались.
За три дня до выхода из колонии в 2018 году оппозиционеру продлили срок заключения на два месяца за "дезорганизацию деятельности исправительного учреждения". Затем он вышел на свободу. В последние годы Сергей Мохнаткин тяжело болел.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского на пожарище обнаружено тело (64)
Единая служба помощи сообщает, что в Мажейкяйском...
Кубилюс после признания премьера: в таком жестком карантине не было необходимости (71)
После того как премьер-министр Литвы 28 мая упомянул о...
С 2021 года жители Литвы сами смогут выбирать поставщика электроэнергии (44)
7 мая в Литве вступили в силу принятые парламентом...
Женщины устроили скандал в автобусе - не разрешили сеть пассажиру с билетом (22)
В Литве снова курсируют междугородние автобусы,...
В Мажейкяйском районе погиб один из лучших кинологов страны (2)
В пятницу в Мажяйкяйском районе был застрелен...