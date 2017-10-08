Скончался крупный российский лингвист Вячеслав Иванов

Выдающийся российский лингвист, литературовед, антрополог и семиотик, академик Вячеслав Ива́нов скончался в субботу, 7 октября, на 89-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Мария Слоним.

Вячеслав Всеволодович Иванов родился в 1929 году. Он закончил филологический факультет МГУ, где затем работал семь лет. В 1958 году был уволен из университета за несогласие с официальной оценкой романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, которого знал с детства, и поддержку взглядов проживавшего в США лингвиста Романа Якобсона. Спустя 30 лет, в 1988 году, решение об увольнении было официально признано ошибочным и отменено.

Иванов был одним из видных представителей Московско-тартуской семиотической школы. Им написано более 1000 научных работ, посвященных лингвистике и психолингвистике, математической лингвистике, семиотике, литературоведению, истории культуры и антропологии, а также переводы с 18 языков. Среди основных трудов Иванова - книги по санскриту и хеттскому языкам, реконструкция праиндоевропейского языка, труды по славянской и балканской лингвистике, а также работы по исследованию творчества Шаламова, Хлебникова, Пастернака, Эйзенштейна...

Он работал директором Библиотеки иностранной литературы, Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ, заведовал кафедрой теории и истории мировой культуры МГУ, несколько десятилетий работал в московском Институте славяноведения и балканистики.

Вячеслав Иванов являлся членом РАН, Британской академии наук, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества, профессором Калифорнийского и Стэнфордского университетов.