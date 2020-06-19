Скончался экс-главы Чувашии, подавший иск к Путину

Между тем временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев подтвердил РИА "Новости" информацию о смерти чиновника, не уточнив подробности. Игнатьев скончался за несколько дней до первого заседания по его иску к президенту России Владимиру Путину, поданному в Верховный суд. Чиновник пытался оспорить указ главы государства о своем досрочном отрешении от должности. Суд передал представителям ответчика требования Игнатьева о восстановлении в должности, а требования о дополнительных соцгарантиях признал неподсудными и вернул эту часть иска заявителю. Первое заседание было назначено на 30 июня.

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Михаил Игнатьев, руководивший республикой более девяти лет, был отрешен от должности главы региона 29 января в связи с утратой доверия президента. В январе 2020 года Игнатьев дважды появлялся в скандальных новостях. Сначала широко обсуждалось его высказывание о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Глава Чувашии позднее извинился и объяснил, что его неправильно поняли.

Затем в интернете появилось видео, на котором Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарной техники и заставил одного из них подпрыгнуть за ключами. Пресс-секретарь Игнатьева тогда сказал, что это была "дружеская пикировка" двух давно знакомых людей. Однако глава МЧС Евгений Зиничев осудил поведение чиновника. Спустя несколько дней партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов.