По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких". Она посетовала, что в выходные детей не обследуют, источник или очаг заразы до сих пор не найден, а на 500 суворовцев и 300 человек персонала в училище на данный момент работает всего один специалист по УЗИ.
Мать курсанта добавила, что эхинококкозом также болеет работник кухни и двое офицеров.
Заболевание учащимися эхинококкозом подтвердили в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников училища.
Как отметил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Куринный (родным городом которого является Ульяновск), причиной заболевания может быть либо халатность, либо диверсия. "Учитывая организованный характер питания, в данном случае речь должна идти либо о халатности (использовании недоброкачественных продуктов, ненадлежащей их обработке, загрязнении на этапе приготовления), либо об откровенной диверсии, когда зараженный субстрат был добавлен в пищу или воду намеренно", — считает он.
Как сообщалось, в январе в Рижской восточной больнице мужчине пришлось удалить 70% печени, пораженный эхинококком. Как объяснил врач больницы Арманд Сивиньш, поражение эхинококком может быть опаснее рака. На ранней стадии болезнь протекает бессимптомно. "Средства против паразитов чаще всего малоэффективны. Злокачественные образования обычно напоминают твердый узел, а гнездо эхинококков больше похоже на кисту, легко рвется, и микроскопические личинки могут расползтись по всей брюшной полости. И тогда могут быть два опасных осложнения. Анафилактический шок, который кончается смертью прямо на операционном столе, или образованием бесчисленного множества новых гнезд паразитов", — рассказал он.
Более 40 процентов из желающих уехать из России — молодежь (3)
Опрос «Левада-центра» среди желающих уехать из страны...
Скандал в России: суворовцы массово заболели эхинококкозом (30)
В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка...
В Санкт-Петербурге Навальный объявил о заговоре (5)
Оппозиционный политик выступил в городе на Неве перед...
Протесты против "мусорной реформы" прошли в десятках городов России (9)
В десятках российских городов прошли акции протеста...
ФОТО, ВИДЕО: в ДТП в Калужской области пострадали 32 человека, большинство - дети (2)
Утром в воскресенье, 3 февраля, 128-м км дороги Калуга -...
TOP новостей
Почтальоны разносят пенсии в Вильнюсе и Каунасе: пенсионеры встречают их со слезами на глазах (13)
Почтальоны "Литовской почты" с понедельника разносят...
Новейшие результаты рейтинга снова смешали карты: так Сквернялис или Шимоните? (94)
Данные разных социологических агентств отличаются...
Триумф и трагедия системы "ваучеров": тайное оружие Сквернялиса против роста цен уничтожили "свои" (4)
Подготовленный Минсельхозом Литвы проект э-купонов...
Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро (11)
Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в...
Банк Luminor увольняет в Литве 420 работников (5)
В начале 2019 года банк Luminor осуществляет объединение в...