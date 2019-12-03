СК завершил расследование крушения SSJ100 в "Шереметьево"

"Следствие по делу было завершено", - рассказал адвокат.
По его словам, вина возложена на командира экипажа Дениса Евдокимова.
"Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом", - отметил собеседник агентства.
Ранее Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.
По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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