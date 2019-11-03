Дело завели "по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних". По версии следователей, на видео "малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы".
Ранее против организаторов съемок возбудили административное дело о пропаганде гомосексуализма.
В настоящее время канал Real Talk на YouTube недоступен даже за пределами России, в МВД ранее сообщали, что видеозаписи были заблокированы Роскомнадзором.
"Этически недопустимо и аморально"
После подачи запросов в Роскомнадзор и МВД с просьбой провести проверку видеороликов Петр Толстой заявил "Известиям": "То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально".
По мнению вице-спикера, то, что дети не смущаются, задавая вопросы, означает, что их кто-то помог составить.
Ранее в субботу координатор проекта "Правозащита Открытки" Валентина Дехтяренко рассказала, что к ней обратился человек, имеющий отношение к каналу Real Talk.
"Всех участников съемок вызывали в полицию, в том числе родителей детей, которые принимали участие в съемках. Мамы как минимум двоих детей рассказали, что сотрудники полиции угрожали лишением родительских прав, а домой к ним приходили органы опеки. Хотя сами родители не имеют никаких претензий к съемкам", - написала Дехтяренко.
В опубликованной ею части копии постановления СК говорится, что с детьми проводили "беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на побуждение у них интереса к сексуальным отношениям". Согласно документу, дело заведено в отношении неустановленной группы лиц.
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