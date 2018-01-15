Адвокат директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, фигурирующей в деле «Седьмой студии», Ирина Поверинова сказала агентству, что сумма ущерба по делу выросла с 68 миллионов рублей до 133 миллионов рублей.
«В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — отметила она.
Ранее The Bell со ссылкой на два источника, близких к следствию, писал о завершении расследования в отношении Серебренникова. Собеседник издания сказал, что «закончилось оно совершенно неожиданно».
Заседание по делу Серебренникова состоится 16 января. Следствие подавало ходатайство о продлении срока домашнего ареста Серебренникова до 19 апреля. В деле «Седьмой студии» также фигурируют бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова и Софья Апфельбаум.
Уголовное дело Масляевой и Вороновой выделено в отдельное производство. Все обвиняемые, кроме Малобродского и Вороновой, находятся под домашним арестом. Малобродский заключен под стражу, а Воронова находится за границей и объявлена в международный розыск. Фигурантов дела обвиняют в хищении средств, выделенных Минкультуры на основанный студией Серебренникова проект «Платформа». Из всех фигурантов дела свою вину признала только Масляева. Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом.
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