По словам феминистки, в постановлении СК говорится, что дело по ч. 1 ст. 282 ("Возбуждение ненависти или вражды") УК РФ прекращено из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

СК начал прекращать уголовные дела по 282-й статье после того, как в конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ее частичной декриминализации. Согласно этому закону, уголовная ответственность за экстремизм в интернете наступает только если человек совершил нарушение более одного раза в течение года.

Дело против Калугой возбудили в начале сентября 2018 года. Основанием для обвинений в возбуждении ненависти к сильному полу и в унижении мужского достоинства послужили публикации Калугиной в соцсети, причем некоторые из ее постов носили шутливый и карикатурный характер.

Доследственная проверка в отношении Калугиной тянулась целых полтора года. В итоге в СК отобрали 12 постов, опубликованных Калугиной в ее аккаунте во "ВКонтакте". По данным местных СМИ, эти публикации и легли в основу обвинения.

Ранее пресса писала, что Любовь Калугина, являясь феминисткой, в 2013-2016 годах публиковала изображения и тексты, высмеивающие взаимоотношения полов. В итоге на ее посты пожаловался житель Биробиджана, оставшийся неизвестным.

Сама Калугина рассказала, что ведет блог и два сообщества "ВКонтакте" - Proud of being a womyn ("Горжусь, что я женщина" с вариантом написания woman, который используют радикальные феминистки) и "Твоя ужасная леди" - "без оглядки на кого-либо: с шуточками, мемчиками, комментариями моих друзей и так далее".

Например, в одном из ее постов, в котором следствие усмотрело признаки "возбуждения ненависти или вражды, а унижения достоинства по признакам пола", содержится кадр из передачи "Деревня дураков" с женщиной со сковородкой и подписью: "Бей мужло - спасай Россию!"

При этом Калугина, став фигурантом уголовного дела, заявляла, что от своих феминистских взглядов не отказывается и действительно винит мужчин в "женских" бедах. В частности, она уверена, что из-за неоплачиваемого домашнего труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики.

"Любой мужчина, даже самый добренький, имеет какие-то плюшки от этой системы, поэтому повинен в угнетении женщин и в их тяжелом положении, даже если сам называет себя феминистом", - поясналя Калугина.

Также она рассказала, что сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом весной 2017 года начали тайно собирать о ней информацию, выдавая себя за работников миграционной службы и особенно интересуясь ее любовными связями. А в самом конце июля 2017 года женщину вызвали в Центр по противодействию экстремизму, куда она пришла с адвокатом.

На сайте Change.org создали петицию в поддержку Любови Калугиной. В ней, в частности, говорится о том, что силовики предпочитают "тратить долгие часы рабочего времени, роясь в столетней давности постах на страницах законопослушных граждан" вместо того, чтобы искать реальных преступников и террористов.