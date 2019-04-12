СК РФ согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная рабочая группа считает, что необходимо разработать подход к ответственности медработников за ненадлежащее оказание помощи, который исключит уголовную ответственность, но позволит удовлетворить требования потерпевших, "исходя из модели страхования деятельности медицинских работников". Также СКР будет рассматривать вопрос целесообразности отказа от введения уголовной ответственности за причинение вреда нерожденным детям - "с учетом позиции, а также медицинской и правовой аргументации Национальной медицинской палаты".

Помимо этого, члены рабочей группы выразили мнение, что не следует использовать при расследовании происшествий, связанных с оказанием медицинской помощи, термина "ятрогения", который подразумевает ухудшение состояния здоровья человека в результате действий врача.

В Национальной медицинской палате РБК подтвердили, что пришли к соглашению с СК по этому вопросу. "Мы благодарны СК РФ за то, что они слышат наше мнение", - сказал РБК президент организации Леонид Рошаль.

По его словам, Национальная медицинская палата всегда отстаивала идею недопустимости уголовного преследования врачей и именно поэтому начала совместную работу с СК. "Работа над изменением УК РФ без участия медицинского сообщества может привести к более активному преследованию врачей со стороны следственных органов и ужесточению уголовного преследования", - пояснил Рошаль.

В июле прошлого года СКР совместно с представителями Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", возглавляемого президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, подготовили поправки в Уголовный кодекс о специальных нормах ответственности медицинских работников за "преступления по службе".

Документ предусматривает введение в УК двух новых статей: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи") и 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи"). По первой статье за смерть пациента или причинение ему тяжкого вреда здоровью предполагается наказывать лишением свободы на срок от двух до семи лет с запретом занимать определенные должности, по второй - принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет с запретом на занятие медицинской деятельностью.

Количество обращений граждан в правоохранительные органы в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью значительно растет с каждым годом, указали тогда в СК. По данным ведомства, в 2016 году в органы СКР поступило 4947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017-м - уже 6050 или на 22,3% больше.

По результатам рассмотрения таких сообщений в 2016 году органами СК было возбуждено 878 уголовных дел, а в 2017 году - 1791. За последние пять лет число уголовных дел в отношении медиков возросло почти в шесть раз - с 311 в 2012 году до вышеупомянутой цифры в 2017-м, отмечала Генпрокуратура РФ.

Между тем в настоящее время такие деяния квалифицируются по разным статьям УК - 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и 293 ("Халатность"), ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, подчеркнули в СК.

При этом судебная практика также не имеет единообразия, а перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами УК. Предложенные изменения позволят привлекать к уголовной ответственности медработников и исключат возможность квалификации их действий по другим статьям УК, значительно минимизировав ошибки правоприменения и защитив таким образом как права пациентов, так и медработников, полагают в ведомстве.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ошибку врача нельзя трактовать как уголовное преступление. "Врачебная ошибка - это добросовестное заблуждение врача, это не халатность, и это не какие-то злостные криминальные действия", - заявила глава Мнздрава в середине ноября. По ее словам, "нет таких врачей, которые бы не ошибались".