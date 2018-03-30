Сгоревший в Кемерово торгово-развлекательный центр ”Зимняя вишня” был возведен самовольно, сообщается на сайте СК России.
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Отмечается, что начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову подозревают в злоупотреблении полномочиями.

”По версии следствия, она (Комкова — Газета.Ru) не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса ”Зимняя вишня” в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра”, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о задержании Комковой.

25 марта в торговом центре ”Зимняя вишня” в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.

Gazeta.ru
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