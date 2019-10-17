СК РФ: при катастрофе SSJ 100 в Шереметьево большинство пассажиров погибли от отравления дымом

По предварительным данным, заявил Ложис, ядовитые вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика.
Он также добавил, что большинство людей погибли в креслах, "так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".
По делу о крушении SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево обвинения предъявлены командиру экипажа Денису Евдокимову. На допросе Евдокимов заявил, что пожар распространился в салоне, так как кто-то открыл заднюю дверь, в тот момент, когда через переднюю эвакуировали пассажиров. Из-за возникшей тяги, по словам Евдокимова, огонь быстро распространился по салону. При этом сам по себе корпус самолета мог бы долго выдерживать температуру горения топлива, добавил он.
В середине сентября сообщалось, что "Аэрофлот" заказал первый SSJ 100 с полностью кожаным салоном. Ранее кожаные салоны — более долговечные и менее подверженные внешнему воздействию — устанавливались только для зарубежных заказчиков этого самолета.
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