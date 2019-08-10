В преддверии согласованного митинга на проспекте академика Сахарова в Москве Следственный комитет (СК) РФ распространил в пятницу, 9 августа, заявление, в котором сообщил о возможной ответственности за "участие в так называемых "мирных прогулках" по Москве" после этой акции.
Митинг "За честные выборы" состоится в 14.00 мск 10 августа. Выйти на него ранее призвали популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов.
Между тем, по данным СК, за последующие "несанкционированные мероприятия" могут грозить "правовые последствия - вплоть до уголовной ответственности". Ряд политиков призывал продолжить акцию, устроив "гуляния" по бульварам в центре Москвы.
Соболь говорит о провокации властей
Как сообщило на своем сайте издание "Медуза", по номерам телефонов участников акций 27 июля и 3 августа, задержанных полицией, которые опубликовал Telegram-канал "Товарищ майор", рассылают сообщения с неоднозначными призывами. В них, в частности, говорится об использовании масок и создании групп для координации своих действий.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь выразила мнение, что речь, предположительно, идет о провокации со стороны властей. "Не ведитесь на сообщения с неизвестных номеров. Думайте своей головой", - написала она в Twitter.
В интернет попали данные задержанных
В попавшей в сеть базе данных - 3198 фамилий. Сам файл был создан 27 июля, в его описании в графе "компания" указано: ГУ МВД России по городу Москве. В списке - в частности, задержанные на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Кроме того, туда попали журналисты "Радио Свобода", корреспонденты "Медузы", "МБХ медиа", "Таких дел", The Village и "Дождя". Как отмечает "Медиазона", некоторые из фигурантов списка задерживались только во время акций протеста в начале июня в связи с делом против журналиста Ивана Голунова.
"Кровостоку" запретили играть на митинге
Между тем, один из организаторов митинга 10 августа Илья Азар сообщил о намерении городской администрации запретить выступление на акции музыкантов. Группы "Кровосток", IC3PEAK, а также рэпер Face планировали сыграть на митинге. Первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник отметил, что по закону концерт должен быть согласован за 30-45 суток до его проведения. По словам чиновника, заявка на митинг 10 августа этого мероприятия не предусматривала.
Число задержанных по делу о "массовых беспорядках" возросло
Число фигурантов дела о так называемых "массовых беспорядках" 27 июля достигло 13. 9 августа на допрос в Следственный комитет был доставлен режиссер Дмитрий Васильев. Он отметил, что находится в статусе подозреваемого, ему разрешили взять с собой инсулин и книги.
Позднее правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил, что "неизвестные ломились в дверь квартиры студента" Высшей школы экономики Алексея Зайкова, задержанного на акции 27 июля. По словам самого Зайкова, в итоге одну из дверей в его квартиру в Подольске выломали. К активисту выехал адвокат проекта "Апология протеста". Как отметил позднее сам Зайков, в результате "силовики ушли, так и не попав внутрь". О визите полицейских также сообщил задержанный 27 июля Алексей Учаев.
Между тем, в пресс-службе Мосгорсуда 9 августа уточнили, что в суды Москвы поступило более 700 административных материалов в отношении задержанных 3 августа. По итогам двух акций в конце июля и в начале августа под административный арест отправили 113 человек, еще 880 оштрафованы.
Митинг на проспекте академика Свхарова санкционирован московской мэрией. Организаторы рассчитывают на 100 тысяч участников.
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