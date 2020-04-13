Эксперт отметила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь дней, в Австрии - 15 дней, а в России - 12 дней. "Но страшно то, что от десятитысячного до статысячного (пациента) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней", - пояснила Попович.

По ее словам, бороться с распространением инфекции мешает безответственность граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Но заболевают все, и несмотря на то, что многие выздоравливают, еще неизвестно, насколько тяжелы окажутся осложнения от заболевания COVID-19 - последствия у переболевших могут быть куда серьезнее и тяжелее. "Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции", - сообщила Попович.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже сообщила, что теперь не стала бы делать выводов о том, что к майским праздникам ограничения в России будут сняты. Скорее всего, нет. "Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации", - сказала Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что штаб будет предлагать продлевать ограничительные меры после 30 апреля.

"Полностью выйти из нее мы точно не сможем", - сообщила вице-премьер, уточнив, что для того, чтобы реально оценить ситуацию, необходимо прожить в условиях эпидемии два цикла по 14 дней (средняя продолжительность инкубационного периода коронавируса). Первый цикл завершается в начале этой недели. Именно эта неделя должна показать, вышла ли ситуация с распространением вируса на плато или продолжает расти.

А она продолжает расти, каждый день ставя рекорды. За сутки в России подтверждены 2558 случаев новой инфекции. Таким образом, в среднем каждый день количество инфицированных увеличивается на 25-30%. На понедельник, 13 апреля, всего в стране зарегистрировано 18 328 заболевших в 82 регионах.

Власти потеряли две недели, заигрывая с населением

Выбрав две недели назад вариант мягкого карантина, московские власти теперь вынуждены переходить к жесткому. Но за это время число заразившихся в России выросло с 1000 человек до 18 000, а столичная система здравоохранения оказалась "на пределе", по словам мэрии.

Ведущие российские экономисты ранее предупреждали в открытом письме, что "предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы - кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей".

Сергей Гуриев, Константин Сонин, Рубен Ениколопов и многие другие отмечали, что такая же ошибка была допущена за месяц до этого в Италии и привела к катастрофическим последствиям. Мягкий карантин и выходные для граждан привели к скачку заболеваемости. Италия объявила жесткий карантин, но было уже поздно.

На момент публикации письма в России была тысяча зараженных, теперь уже больше 18 тысяч. С прошлого понедельника число зараженных выросло вдвое, а скорость заражения - почти в три раза. "Наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - заявила в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 11,5 тысяч больных коронавирусом. На государственном ТВ уже "сняли ограничения" и показывают видео с бесконечными вереницами "скорых", которые стоят в глухих пробках перед больницами.

"Ничего хорошего такая динамика нам не сулит", - признал мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к москвичам в пятницу. А россияне все еще не осознают всю серьезность ситуации. Поэтому Москва ужесточает меры по борьбе с болезнью. С сегодняшнего дня Москва начинает постепенно вводить пропускной режим. Повторение "итальянского сценария" в Москве теперь не прогноз, а жуткая реальность.

Сводки с больничных фронтов Москвы: Это российский Ухань

В конце марта москвичи возмущались "драконовскими мерами", введенными в городе мэром Сергеем Собяниным. Но в середине прошлой недели стало понятно, что эти меры не соблюдаются и не помогают, и ситуация в городе быстро движется в направлении "итальянского" и "нью-йоркского" сценариев.

Масштаб бедствия стал понятен в первую очередь из того, что Минздрав разрешил ставить диагноз "коронавирус" без тестов, а лишь по КТ, на основании одних симптомов, как в начале зимы в Китае.

Вот данные на утро 13 апреля.

Больница в Коммунарке: на лечении находятся 533 пациента, из них с диагнозом "внебольничная пневмония" - 524, COVID - 319, в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 47 (из них на ИВЛ - 21 пациент).

Московская ГКБ N15 им. Филатова, переоборудованная под лечение пациентов с коронавирусом: всего на лечении - 1542 пациентов, из них 1425 с внебольничной пневмонией (487 подтвержден коронавирус), в ОРИТ - 133 пациента, на ИВЛ - 67.

"Госпиталь COVID-19" Национального медико-хирургический Центра им. Н.И. Пирогова: 219 пациентов, 140 - с подозрением на COVID-19, COVID подтвержденных - 79, в реанимации - 18.

Это только три из десятков больниц Москвы и Подмосковья с коронавирусом.

Продемонстрировать грядущую катастрофу, если не соблюдать ограничительные меры, могут несколько следующих постов с фотографиями и видео из очередей из десятков скорых к больницам и рассказами их пациентов.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом давно подтвердили подлинность всех появившихся в Сети видеозаписей, где к больницам выстроились гигантские пробки из карет скорой помощи. Им приходится по 6-9 часов стоять, чтобы "сдать" пациентов в руки врачам.

Сидеть на карантине придется регулярно и долго

История с коронавирусом не закончится, когда будут сняты ограничения. Пока нет вакцины, пока не будет привито подавляющее число граждан, вспышки заболеваемости будут происходить. А в отсутствие строгих мер контроля по их сдерживанию, пандемии могут повторяться.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), изучив модели распространения инфекции, предложили вводить жесткие меры социального дистанцирования всякий раз, когда количество пациентов в отделения интенсивной терапии (ICU) на аппаратах ИВЛ начинает резко расти и переходит некий численный порог.

Как только численность растет, надо вводить ограничительные меры, а когда численность поступлений падает, можно ослаблять ограничения. Оранжевая линия на графике - это численность поступающих в отделения интенсивной терапии. Когда она превышает некое пороговое значение (допустим, 100 в неделю), то страна закрывает все школы и большинство университетов и переходит на социальное дистанцирование. Когда численность падает (допустим, ниже 50), эти меры отменяются, люди с симптомами заболевания и члены их семей остаются дома, а остальные выходят из дома.

Таким образом, социальное дистанцирование придется вводить в действие примерно две трети всего времени: около двух месяцев меры остаются в силе, потом на месяц отменяются. И так вплоть до появления вакцины.

А без социального дистанцирования всего населения всякий раз будет критически расти численность людей, которых надо подключать к аппаратам ИВЛ, и их количество будет в несколько раз превышать число самих аппаратов.

Как отмечают в Имперском колледже Лондона, нынешняя пандемия может означать начало совершенно иного мирового порядка, совсем другого образа жизни.