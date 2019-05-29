Силовые структуры России отказываются от обращения "господин"

В официальном ответе МВД по поводу предложения депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который еще в феврале 2019 года предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант, в военном ведомстве указали, что обращение "господин" будет противоречить Конституции и нарушит "равенство прав и свобод человека".

"Статья 19 Конституции РФ гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям". В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним "господин" противоречит Конституции России и неприемлемо", - говорится в ответе МВД, которое цитирует РИА "Новости".

В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, "начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово "товарищ".

"Термин "товарищ" в ВС России употребляется в значении "союзник" ("друг"). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно", - пояснили в военном ведомстве.

В бывшем социалистическом государстве СССР официальное обращение "товарищ" было распространено повсеместно, в том числе, оно было и уставной формой обращения в Вооруженных Силах. Подобное обращение сохранилось и в нынешней России.

Слово "товарищ", призванное заменить "буржуйское" обращение "господин", появилось в Советской России после Октябрьской революции. Что касается Вооруженных Сил молодой советской республики, то там термин "товарищ" приживался сложно - в дореволюционной России слово "товарищ" в государственной табеле о рангах означало "заместитель" (к примеру, товарищ министра или товарищ председателя, то есть заместитель).

После распада СССР обращение "товарищ" постепенно стало вытесняться в России традиционным дореволюционным "господин/госпожа", хотя процесс этот идет туго. Объясняется это тем, что слова "товарищ" и "господин" на протяжении почти столетия в российском государстве означали принадлежность к разным классам, к разным мирам - "социалистическому" и "капиталистическому". Различия эти оставили свой след во многих укоренившихся выражениях, в которых проглядывают черты непримиримой классовой ненависти ("Господа все в Париже", "Всех господ в 17-ом расстреляли" и т.д.