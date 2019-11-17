По данным "ОВД-Инфо", всего были задержаны около 70 человек. Их доставили в московские ОВД "Сокол", "Хорошевский" и "Аэропорт".
Владислав Барабанов находится в ОВД "Хорошевский".
"На антифашистский турнир пришли силовики, я жду информацию о местонахождении мероприятия. Не знаю точно, что за органы, Влад мне не отвечает. Похоже на ОМОН больше", — рассказала Кашкина "МБХ Медиа".
Кашкина уточнила, что этот турнир по боксу является традиционным, он проводится в память об убитом десять лет назад антифашисте Иване Хуторском.
Барабанов опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором мужчины в масках заходят в спортивный зал, также на видеозаписи видно, что участники турнира стоят лицом к стене с руками за головой. Кроме того, чей-то голос произносит фразу: "Телефоны все убираем".
Как сообщает ОВД-Инфо, причиной задержания участникам турнира сотрудники полиции назвали необходимость "проверки по базе".
По данным Барабанова, антифашистский турнир проходил в зале для бокса в Москве по адресу: Ленинградский проспект, 80 корпус 17.
Спустя несколько часов задержанных стали отпускать.
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