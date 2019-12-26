Сотрудники Следственного комитета (СК) Краснодарского края утром в четверг, 26 декабря, провели обыск в московской квартире спецкора "Новой газеты" Юлии Полухиной. Согласно сообщениям российских СМИ, следственные мероприятия проводились в рамках расследования дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. Полухина первой написала об арестах участников ЧВК "ЕНОТ корп", которые позднее стали фигурантами данного дела.
Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова в интервью "МБХ медиа" сообщила, что обыск был произведен около 8 часов утра. "У Юлии дома двое маленьких детей, и непонятно, зачем надо было приходить так рано, если от нее была нужна только какая-то информация. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность. Сейчас мы пытаемся связаться с ней, выяснить, где она и о каких именно материалах идет речь", - сказала Прусенкова.
"Похоже на похищение"
По словам пресс-секретаря "Новой газеты", на место обыска направился адвокат Петр Заикин, однако там он не обнаружил никого. "Пока все это похоже на похищение", - резюмировала Прусенкова. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил изданию "Медуза", что Юлию Полухину увезли в неизвестном направлении. "Мы требуем обеспечить соблюдение закона и доступ адвоката к нашему сотруднику", - сказал Соколов.
"Медуза", ссылаясь на информированный источник, сообщает, что обыски проводятся в домах еще нескольких фигурантов дела, в том числе у академика РАН Михаила Пальцева.
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