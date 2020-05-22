В документе, составленном юридической службой "Апология протеста" (проект "Агоры"), отмечается, что почти такую же сумму власти Москвы планировали выделить на поддержку горожан, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.

Проанилизоровав сайт госзакупок, авторы доклады приводят такие примеры, как контракты Росгвардии и полиции на водометы и их обслуживание на сумму более 650,5 млн рублей, а также на аэрозольные распылители газа (более 201,2 млн рублей). Среди самых дорогостоящих приобретений — бронированные спецавтомобили, на которые государство за 4 с лишним года потратило более 4,4 млрд рублей.

Большинство спецсредств в РФ не используются

"Очевидно, что в распоряжении российских правоохранительных органов имеется достаточное количество различного оружия нелетального действия, а терпимость даже к мирным политическим собраниям стремится к нулю", — отмечают авторы доклада. Вместе с тем они указывают на то, что сейчас большинство спецсредств не используется, так как, согласно закону, применение нелетального оружия запрещено на ненасильственных акциях, не нарушающих общественный порядок. Кроме того, например, применение водометов не допускается при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия.

Протестные настроения в последние годы растут во всем мире, при этом "явно заметен рост ненасильственного протеста", указывается в докладе.