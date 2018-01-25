По его словам, Москва всегда «являлась и остается центром притяжения и внимания, не только политическим, но и квазиполитическим». «На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», — предупредил он, не называя имен.
«Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь ещё обжалуют в Европейском суде по правам человека!» — напомнил Горовой.
МВД будет принимать меры к нарушителям закона ко всем одинаково, «не участвуя в политических вопросах», заверил замруководителя ведомства. «К этому надо спокойно относиться, что квазиполитики были, есть и будут», — добавил он.
Замминистра подчеркнул, что в МВД «двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций», но нарушения этих законов сотрудники ведомства будут пресекать «абсолютно жестко».
Политик Алексей Навальный объявил, что 28 января проведет общероссийскую уличную акцию в поддержку забастовки избирателей. Сограждан он призвал не голосовать на президентских выборах, так как считает их безальтернативными и нечестными. Избирательные штабы оппозиционера занялись организацией забастовки и акции 28 января, в разных городах полиция их обыскивает, изымает листовки с призывами к акции. Минюст добился судебного решения о ликвидации фонда «Пять времен года», через который проходит финансирование работы штабов.
12 июня Навальный провел в России акцию против коррупции. 11 июня поздно вечером политик через интернет призвал соратников выходить на Тверскую улицу 12 июня, объяснив, что в согласованном месте провести акцию против коррупции не удастся, так как поставщики звукоусилительной аппаратуры отказываются сотрудничать из-за давления власти. Акцию на Тверской политику не согласовали, так как там в этот день намечался городской праздник. За полчаса до начала акции в Москве Навального задержали в подъезде и на следующий день суд назначил ему арест за повторное нарушение проведения митингов и демонстраций.
За нарушения на акции 12 июня затем получил пять суток ареста руководитель штаба Навального Леонид Волков. Ему вменили в вину организацию онлайн-трансляции этого мероприятия.
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