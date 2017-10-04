Siemens продолжит участвовать в модернизации российских электростанций

Несмотря на продолжающийся скандалвокруг поставок в аннексированный Россией Крым газовых турбин, немецкий концерн Siemens намерен продолжить сотрудничество в проекте модернизации российских электростанций.
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"Необходимо модернизировать около 50 процентов электростанций (в РФ - Ред.), и Siemens готов участвовать в распределении подрядов", - сообщил на конференции в Москве в среду, 4 октября, глава российского подразделения мюнхенского концерна Дитрих Мёллер.

Глава концерна Джо Кезер (Joe Kaeser) ранее пообещал в будущем более тщательно следить за поставками по заказу государственных органов других стран. Теперь компания будет контролировать доставку заказанных турбин в место предполагаемого использования и производить их установку, указал он.

В начале июля стало известно о поставке в Крым газотурбинных установок производства Siemens. Немецкий концерн обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора, так как оборудование было предназначено для реализации проектов в Тамани, также был оговорен запрет на перемещение этих турбин на территорию Крыма. Согласно санкциям Европейского Союза, европейским компаниям запрещено поставлять в Крым энергетические технологии.

Deutsche Welle
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