"Необходимо модернизировать около 50 процентов электростанций (в РФ - Ред.), и Siemens готов участвовать в распределении подрядов", - сообщил на конференции в Москве в среду, 4 октября, глава российского подразделения мюнхенского концерна Дитрих Мёллер.
Глава концерна Джо Кезер (Joe Kaeser) ранее пообещал в будущем более тщательно следить за поставками по заказу государственных органов других стран. Теперь компания будет контролировать доставку заказанных турбин в место предполагаемого использования и производить их установку, указал он.
В начале июля стало известно о поставке в Крым газотурбинных установок производства Siemens. Немецкий концерн обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора, так как оборудование было предназначено для реализации проектов в Тамани, также был оговорен запрет на перемещение этих турбин на территорию Крыма. Согласно санкциям Европейского Союза, европейским компаниям запрещено поставлять в Крым энергетические технологии.
Siemens продолжит участвовать в модернизации российских электростанций
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