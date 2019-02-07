Авторы доклада проанализировали военные учения в России в 2009-2017 годах. Они утверждают, что с 2009 года российская армия, которая ранее участвовала в нескольких локальных конфликтах, стала готовиться к продолжительным региональным войнам с противниками масштабов Китая и НАТО.

«Россия готова использовать военные методы. Важно понимать, как это может происходить в худшем из сценариев. Военные учения дают представление об этом», — заявил [руководитель исследования] Юхан Нурберг (шв. яз.)

В докладе также отмечается, что за последние годы российская армия заметно повысила боеготовность, и способна быстро переходить от выполнения задач мирного времени к ведению войны.