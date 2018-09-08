По словам активистов штаба, Собянин вместо того, чтобы отправить фигурирующих в разоблачениях чиновников-коррупционеров в отставку, "покрывает воровство сотен миллионов рублей у москвичей", направляя на обеление жуликов троллей. В штабе призвали мэра "взять на себя политическую ответственность и уйти на пенсию".
Расследование началось после того, как под видео о миллиардных распилах в ЮАО Москвы, в котором ФБК рассказал, как депутат от "Единой России" Анна Белкина создала крупный картель при помощи чиновника из префектуры Дениса Маза, за минуту появилось 3300 дизлайков и однотипные комментарии в защиту коррупционеров. "Мы поняли, что эти комментарии не могли оставить обычные пользователи. Больше похоже на техническое задание", - отметили в штабе.
Изучив профили пользователей, оставивших комментарии, активисты поняли, что это боты. Все их аккаунты разделены на две группы: часть подписаны на одни и те же каналы („Справедливый Ростов", „Твоя история", аквапарк „Ква-Ква Парк"), другие загружали одно и то же видео „Разоблачение Арифа Керимова".
Авторы расследования также обнаружили, что все аккаунты первой группы подписаны на канал "Ква-Ква Парк". Аккаунты из обеих групп лайкали мультфильм "Ква-Кварики" и нахваливали его в комментариях. Зайдя в группу аквапарка в соцсети "ВКонтакте", сотрудники штаба выяснили, что ее ведет Александра Черемисинова, а ее молодой человек - активист прокремлевского движения "Наши" Михаил Сидоркин, подписанный на многие районные паблики, которые рассказывают о достижениях Собянина и зазывают на выборы.
Сидоркин в своем профиле "ВКонтакте" указал, что работает в TrendMedia, а в паблике компании обнаружилась вакансия интернет-тролля, который "сможет разбивать в пыль негатив и вводить хейтеров в состояние истерии". Среди подписчиков паблика - активисты "Молодой Гвардии Единой России" и молодежные парламентарии.
Из выписки из ЕГРЮЛ выяснилось, что Сидоркин учредил TrendMedia вместе с другими известными нашистами - Артёмом Шургальским, Алексеем Филоновым, Александром Заборовским. Филонов - комиссар движения "Наши" и сотрудник Росмолодежи, а Шургальский и Заборовский - участники провластного проекта "Открытый интернет", напоминают в штабе.
На странице в Facebook у Шургальского в друзьях оказались руководители крупнейшего пиар-агентства мэрии "ИМА-консалтинг": Андрей Гнатюк, Дмитрий Гнатюк и Вартан Саркисов. Гнатюки недавно прославились на всю Россию, когда попали в объектив камеры на чемпионате мира по футболу - они сидели на трибунах в кокошниках и ели хот-доги.
"Вартан Саркисов - бывший чиновник ЮАО, который, уйдя с госслужбы, стал получать подряды у мэрии на сотни миллионов рублей. Его компания одновременно и организует информирование москвичей о выборах, и ведет предвыборную кампанию Собянина, а также выполняет для мэрии так называемую "аналитическую работу" - очевидно, она заключается в том, чтобы пиарить Сергея Семеновича за деньги налогоплательщиков", - говорится в расследовании.
Отмечается, что "ИМА-консалтинг" давно занимается провластными политическими проектами. В основном, компания выполняет заказы московской мэрии, а в 2013 году она вела избирательную кампанию Собянина. "ИМА-консалтинг" также часто привлекает TrendMedia в качестве субподрядчика для выполнения заказов, следует из взломанной в 2012 году хакерами переписки Сидоркина в почте.
"Все изложенные факты не оставляют сомнений: фабрикой троллей управляют из аппарата Сергея Семеновича. На содержание таких СММ-агентств, проплаченные комментарии и бесконечные районные группы с пропагандой из бюджета ежегодно уходят 13 миллиардов рублей. Эту статью расходов мэрия называет "поддержка СМИ". Сюда же включено содержание бессмысленных газет и телеканалов, которые изо дня в день уныло вещают нам, сколько и где плитки переложили сегодня", - заключают авторы расследования.
Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в Москве пройдут выборы мэра города. В них примут участие Сергей Собянин, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), выдвиженец от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат партии "Союз горожан" Михаил Балакин.
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