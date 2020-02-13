aA
Рустам Минниханов пользуется персональным бизнес-джетом стоимостью 3 млрд рублей, утверждается в расследовании штаба Навального в Казани.
Lėktuvas - asociatyvi nuotr.
Lėktuvas - asociatyvi nuotr.
© Adobe Stock

Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал в четверг, 13 февраля, расследование о президенте Татарстана Рустаме Минниханове, в котором утверждает, что глава республики пользуется для передвижений по миру персональным бизнес-джетом. Речь идет о французском самолете Falcon 8X. Самолет на 19 пассажиров оборудован кухней, душевой кабиной. Цена аналогичного нового Falcon 8X - три миллиарда рублей, указано в публикации.

Статьи по теме:
Фонд Навального нашел у зама Собянина недвижимость на 92 млн евро  (7)
Навальный нашел у жены Медведева самолет за 50 млн долларов  (31)

Активисты обнаружили совпадения между маршрутами полетов самолета и графиком поездок президента Татарстана: рабочий визит в Братиславу, Самарканд, Нью-Йорк, Мальдивы, поездка в Абу-Даби на финал "Формулы-1", где он фотографировался с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

Авторы расследования отмечают, что обслуживание подобного самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей в час, а совокупные расходы за год оцениваются в 175 миллионов рублей. В связи с этим штаб Навального направил запрос в аппарат президента Татарстана, чтобы узнать, кому принадлежит самолёт, и оплачивается ли содержание самолета из бюджета республики.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Белорусские анархисты: в Беларуси правит колхозный самодур, а в России - диктат чекистов (384)

Вячеслав и Марина Косинеровы, а также их друг Сергей...

Министр здравоохранения: коронавирус может добраться и до Литвы (50)

Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС),...

Карбаускис: решение президента не назначать министра экономики – это ответная реакция на ситуацию с Наркевичем (36)

Решение президента Литвы Гитанаса Науседы не...

Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании (17)

Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе...

Maxima и Biovela грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо (3)

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и...

|Maža didelių žinių kaina