Шойгу заявил о скором завершении военной операции в Сирии

"Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — цитирует российского министра агентство ТАСС.

Шойгу отметил, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке у РФ и Израиля есть много тем для разговора. "Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", — пояснил он.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", — добавил глава Минобороны РФ. Шойгу также выразил надежду на то, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь Сирии после войны. В этот же день сирийская армия сообщила о взятии ранее занятого ИГ* города Маядин, позже эти данные подтвердили в российском Минобороны.

Путин отметил, что Россия прилагает значительные усилия для стабилизации обстановки в Сирии: за два года (после начала операции российских ВКС) намного сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населенных пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов.

Президент РФ также упомянул о договоренностях по созданию в Сирии четырех зон деэскалации, достигнутых в Астане с участием стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Он указал, что "эти договоренности создают условия для прямого диалога между правительством и оппозицией, к объединению усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установлению мира и сохранению единства Сирии".

В начале октября Минобороны РФ объявило об уничтожении в Сирии очередного штаба "ИГ" и десятков боевиков, в том числе Омара аш-Шишани — Тархана Батирашвили. Ранее Минобороны РФ назвало военную миссию США в Сирии главным препятствием для завершения разгрома "ИГ". В России также обвинили США в гибели российского генерала Валерия Асапова во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора.

Между тем в августе и сентябре 2017 года в ходе боевых действий в Сирии погибли по меньшей мере девять бойцов "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), следует из доклада независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Имена некоторых погибших установить не удалось. Сообщается, что большинство из них воевали также на востоке Украины. На некоторых из фотографий, собранных в соцсетях, видны отличительные знаки ЧВК. Погибших, как полагают в CIT, больше, названные фамилии и имена — это только те, что удалось установить по открытым источникам. Официально гибель военных не подтверждалась.

Минобороны РФ не признает существование "ЧВК Вагнера". В СМИ высказывалось предположение, что спонсором этой частной армии, существующей на деньги олигархов, может быть бизнесмен Евгений Пригожин, за которым в СМИ прочно закрепилась кличка "повар Путина".