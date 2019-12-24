Информация о скандальных учениях появилась в воскресенье. Пользователь "Инстаграма" Екатерина Пантелеева выложила видео, на котором школьники в роли нмитингующих нападают на силовиков, которые одеты в экипировку для разгона демонстраций и дают им отпор.

Пресс-служба регионального МВД в свою очередь сообщила, что учения проходили 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы. Ведомство заявило, что это были "тактико-строевые занятия, в которых в качестве статистов участвовали учащиеся девятого класса".

В сообщении также указывалось, что действия правонарушителей имитировали только сотрудники районной полиции в гражданской одежде, а все школьники "находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал".

Как заметил портал Ura.ru, позже новость с сайта была удалена и перезалита, а фраза об участии школьников оттуда исчезла, однако ее скриншоты сохранились в СМИ и соцсетях.

В соцсетях также появились и новые видеозаписи и фотоснимки с занятий, некоторые из них опубликовал председатель профсоюза "Альянс учителей" в Татарстане Раушан Валиуллин. По его словам, учения проводила Росгвардия, школьников просили нападать на силовиков в полной экипировке, а задачей учений было "научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков".

Позднее Валиуллин написал в своем "Фейсбуке", что полицейские приехали домой к Екатерине Пантелеевой, которая первой опубликовала в соцсетях видео с учениями полиции в школьном дворе.

По его словам, силовики приехали к девушке после 23 часов и потребовали объясняний, откуда она взяла видеозапись и кто просил ее публиковать.

"Не говорили, что будут заламывать"

Один из школьников на условиях анонимности рассказал изданию "МБХ медиа", что ни родителей, ни самих учеников не предупредили об учениях.

"Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он "одолжил" учеников", - сказал он.

В Новотроицкой средней школе изданию подтвердили, что такие учения действительно проводились, но не уточнили подробностей.

Телеканал "360" опубликовал фрагменты переписки, в которой учитель сообщает ученикам о "сборах по линии МВД" и просит их прийти в школу в спортивной форме.

"Нам сказали, что мы должны вести себя безбашенно - щит пнуть, потолкать их. А они будут пробовать какую-то тактику. Нам не говорили, что нас там будут заламывать, моего друга вообще через бедро кинули. Пальцы кто-то повредил", - рассказал телеканалу один из учеников.

Школьники также утверждали, что родители отнеслись к произошедшему негативно, но в школу не приходили и никуда не жаловались, сообщает "360".

"Это неправильно, ненормально"

Пресс-служба управления Росгвардии Татарстана в воскресенье сообщила, что ведомство не имеет отношения к происшедшему в школе, ведомство также обвинило СМИ и соцсети в "распространении недостоверной и необъективной информации".

Накануне стало известно, что министерство образования и науки Татарстана и региональная прокуратура начали проверку по факту учений в школе.

Глава минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов во вторник заявил, что его ведомство сделало "соответствующие выводы" из ситуации.

"Думаю, мы все оцениваем эту ситуацию одинаково. То, что произошли учения на территории школы с участием несовершеннолетних, - это неправильно, ненормально", - сказал он.

Министр также опроверг слухи о том, что дети получили травмы.