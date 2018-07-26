"Полицейские провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети интернет. Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также установлены личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. По результатам проверки обе девочки поставлены на профилактический учет. На родителей составлены протоколы", - сказали в пресс-центре.
Протоколы составлены по ст. 5.35. КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Накануне прокуратура Алтайского края начала поверку по факту резонансного случая убийства котенка.
23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором. По данным портала Sib.fm, "героине" ролика 16 лет, видео снимала ее младшая сестра. Правда, другие СМИ утверждают, что вторая девочка - подруга убийцы.
Как написала во вторник газета "Московский комсомолец", пользователи быстро установили личности несовершеннолетней живодерки. Оказалось, что это дочь местного чиновника - главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края.
Отец и мать девушки уже извинились за поведение своего чада. "Котенок был больной, а она хотела поступить на ветеринара... Конечно, это не оправдание... Чтобы котенок не мучился", - передает слова матери Life Shot.
Женщина также пожаловалась, что им самим теперь угрожают самосудом. Родители девочек, как и они сами, уже удалили свои аккаунты в соцсетях.Одновременно на девочек были написаны заявления в МВД и Следственный комитет.
Обвиненный в убийстве заключенного сотрудник брянской колонии взят под стражу (1)
Задержанный накануне сотрудник колонии под Брянском...
Школьниц, убивших котенка топором в Алтайском крае, поставили на учет (10)
Полицейские в Алтайском крае составили протоколы на...
Членов Pussy Riot оштрафовали за полицейскую форму на акции в финале ЧМ (7)
Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил...
Суд арестовал четырех участников избиения заключенного в ярославской ИК-1 (4)
В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудников...
Житель Саратовской области погиб, демонстрируя коммунальщикам гнилой балкон
Житель Саратовской области РФ погиб, доказывая...
TOP новостей
Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)
Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...
Любовь закончилась: какой будет цена флирта с Кремлем для поляков Литвы? (45)
Отношения между Литвой и Польшей переживают перелом....
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...
Депутата горсовета Титова на митинге в Клайпеде обсыпал мукой другой депутат Мэр Клайпеды призвал дать "принципиальную оценку" (181)
В четверг на митинге в Клайпеде члена Клайпедского...
Нелегально работающий мастером мужчина: жители Литвы переплачивают за услуги (49)
Доминикас, который после работы нелегально работает...