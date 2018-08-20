Волгоградский школьник Иван попросил местных жителей помочь найти таблетки "Нимотоп", необходимые его 43-летней маме. Он расклеил по своему району объявление: "Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и равнодушными, очень нужно лекарство… Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван".
© DELFI / Tomas Vinickas
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Мать мальчика 1 августа попала в реанимацию с инсультом. При выписке ей прописали лекарство, которое тонизирует сосуды головного мозга. Если его не принимать, то велик риск, что из-за аневризмы мозга у женщины случится смертельный инсульт, рассказал ее старший сын Андрей. При этом нужных таблеток нет в России — их сняли с продажи после того, как закончился срок регистрации. Старший сын женщины отметил, что после непродолжительного лечения его мать выписалась из больницы, поскольку без препаратов находиться в стационаре "не имеет особого смысла".

Объявление школьника на одном из домов сфотографировала местная жительница Марина Петрухина, которая опубликовала снимок в социальных сетях. Она создала во "ВКонтакте" группу, чтобы помочь мальчику и его маме. На ее просьбу откликнулись люди из Волгограда, а также других городов России и стран, в том числе из Украины, Беларуси, Израиля, Греции.

Петрухина рассказала, что к 18 августа удалось найти три упаковки таблеток, а на банковскую карту матери Ивана перечислили около 20 тысяч рублей. После этого школьник наклеил рядом со старыми объявлениями новое: "Уважаемые жильцы. Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Иван".

Благодаря вниманию СМИ к случившемуся местный комитет здравоохранения пообещал найти для заболевшей женщины препараты-аналоги.

Эта история вызвала активное обсуждение в соцсетях. В частности, врач-реаниматолог из Петербурга Зоя Андреева написала "ВКонтакте", что семья из Волгограда поступила неправильно, забрав женщину из больницы домой. По ее словам, необходимое лекарство для внутривенного введения (а не в таблетках) в России есть в неограниченных количествах, в том числе и в Волгограде. Как она утверждает, в этой форме лекарство более эффективно.

Получить оперативный комментарий в комитете здравоохранения Волгоградской области или Минздраве России "Медузе" не удалось.

Медуза
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