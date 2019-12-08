Якутский шаман Александр Габышев возобновил пеший поход в Москву, который в сентябре прервали правоохранительные органы. "Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около пяти утра его сторонник Ворон рассказал о то, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход", - сообщил в воскресенье, 8 декабря, "Интерфаксу" координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Он также отметил, что Габышеву до сих пор не было предъявлено обвинение, а действие меры пресечения в виде подписке о невыезде завершилось. "В настоящий момент он не ограничен никакими мерами", - добавил Прянишников.
Информацию об отмене подписки о невыезде в отношении Габышева подтвердила его адвокат Ольга Тимофеева. По ее словам, обвинение Габышеву не было предъявлено в установленный срок, поэтому мера пресечение утратила действие.
Прерванный поход на Москву
Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". Из 8 тысяч километров ему удалось пройти около 3 тысяч. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".
3 октября было объявлено о признании Габышева невменяемым. Еще через 4 дня должно было начаться обследование шамана независимыми экспертами. "Согласно заключению амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, Габышева признали опасным для себя", сообщил в интервью DW Алексей Прянишников. Шаман "не отдавал отчет своим действиям в период совершения преступления и не отдает сейчас" и "нуждается в принудительном лечении в условиях стационара специализированного типа", процитировал правозащитник заключение экспертов.
В независимой экспертизе, проведенной по просьбе адвокатов Габышева, подвергается сомнению целый ряд выводов амбулаторного "экспресс-обследования". "Независимые эксперты не увидели в поведении шамана Габышева никакой агрессии и предположили, что вывод о необходимости его изоляции для стационарного лечения с большой долей вероятности был сделан ситуативно", - сообщил Прянишников.
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