Строительство газопровода "Северный поток-2", который свяжет напрямую Россию и Германию, может быть профинансировано даже в случае введения Вашингтоном санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте. Об этом финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил в интервью Welt am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 1 июля.
"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - подчеркнул Коркоран. По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без западных капиталовложений.
Комментария на этот счет из российской корпорации "Газпром" на момент написания материала не поступало.
Предварительных гарантий нет
В министерстве экономики и энергетики Германии ранее не подтвердили сообщение, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций США в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об представитель министерства Беате Барон (Beate Baron) сообщила в ответ на запрос DW. По ее словам, ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло.
Инициатива "Газпрома" и его европейских партнеров
В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.
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