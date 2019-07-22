Сеть "ВКонтакте" анонсировала собственный сервис знакомств

Как пишет newsru.com со ссылкой на TJ, воспользоваться Lovina можно будет без регистрации в соцсети. После заполнения анкеты система предложит пользователю подходящих собеседников. Найти пару также можно будет при помощи изучения чужих анкет (в случае взаимной симпатии для собеседников будет автоматически создан чат) или так называемой карусели видеозвонков — эта функция позволит пользователям переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем продолжить общение.

В компании уточнили, что в приложении не будет рекламы, но за плату пользователям будут предоставлены дополнительные возможности. О каких именно платных функциях идет речь, пока не уточняется.

Точную дату запуска Lovina представители "ВКонтакте" не называют. Пока что пользователи, желающие опробовать сервис, могут зарегистрироваться с помощью чат-бота в сообществе Lovina, а также оформить предзаказ на приложение в магазинах App Store и Google Play. За регистрацию они получат месячный премиум-доступ с момента запуска Lovina.

Напомним, в мае сообщалось о планах соцсети запустить сервис по продаже аудиокниг. Тогда источники рассказывали, что сервис Biblio уже работает в тестовой версии, а полноценный запуск запланирован на конец мая, но пока компания так и не запустила этот сервис.