Журналистка Наталья Каплан, двоюродная сестра голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, уверена, что ответ администрации президента РФ на письмо матери заключенного - Людмилы Сенцовой - говорит о том, что Олега не собираются отпускать. Об этом Каплан заявила во вторник, 14 августа, в комментарии телеканалу "Громадское".

"Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются", - считает она.

Телеканал разместил на своем сайте скан документа, датированного третьим августа. Как следует из фотографии, это ответ управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына. На сайте администрации президента (АП) РФ этот документ на момент написания материала выложен не был.

Личное ходатайство Путину

Как следует из скана, чтобы запустить механизм освобождения, Сенцов должен отправить личный запрос главе РФ Владимиру Путину: "Процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание".

Окончательное решение о помиловании принимает глава российского государства.

При этом в документе уточняется, что ходатайство матери Сенцова о его освобождении было передано также в комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

"Олег не будет писать прошение о помиловании"

"Реакция матери… достаточно неплохая, - отмечает Каплан. - Мне кажется, она просто не осознала суть документа". При этом она подчеркнула, что "Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании". Наталья Каплан также обратила внимание на то, что в администрации президента до сих пор называют режиссера "гражданином России".

В российской практике были случаи, когда помилование осужденных осуществлялось без их личных просьб. Именно так обстояло дело с бывшей украинской военнослужащей, депутатом Верховной рады VIII созыва Надеждой Савченко. За нее просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в убийстве которых ее обвиняли.

Приговор политически мотивирован

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам заключения. Его признали виновным в организации террористического сообщества в Крыму, в частности, в организации поджога офисов партии "Единая Россия" и в подготовке подрыва памятника Ленину на полуострове. Сенцов свою вину категорически отрицает и считает приговор политически мотивированным.

С 14 мая 2018 года Олег Сенцов уже 94-й день держит голодовку. Он требует освободить всех украинских заключенных в России, которых содержат под стражей по политическим мотивам. С начала августа состояние здоровья Сенцова серьезно ухудшилось: у него наблюдаются проблемы с сердцем, а также развилась анемия.