Во вторник также стало известно, что министерство культуры России заявило иск о возмещении ущерба на 133 млн рублей (2,3 млн долларов) по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Бывшим руководителям театральной труппы инкриминируется хищение бюджетных средств.

Адвокаты просили освободить их подзащитных под залог. Во время судебного заседания защита настаивала на том, что следствие не может доказать ни вину обвиняемых, ни необходимость содержания их под стражей.

Алексей Малобродский настаивал, что доводы следствия о том, что он, будучи на свободе, может повлиять на "неустановленный круг лиц", несостоятельны. "Следствие закончено, круг лиц определен. На какие неустановленные лица я могу повлиять?" — спросил он.

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похитить выделенные в 2011 году минкультом бюджетные средства. Следствие утверждает, что режиссер и руководство "Гоголь-центра" похитили крупную сумму (ранее речь шла о 68 млн рублей), выделенных на театральные проекты.

В частности, на слушаниях во вторник следствие утверждало, что руководство "Седьмой студии" получало завышенную зарплату, а Серебренников якобы потратил часть бюджетных денег на покупку квартиры в Берлине.

Сторона защиты возражала: квартира была куплена на личные деньги Серебренникова и до того, как проект "Платформа" был учрежден.

Обвиняемые не признают вину — за исключением бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она пошла на сделку со следствием и дала показания против бывших коллег. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская ранее заявила, что Масляева "оклеветала и себя, и других".

"Нельзя купить не за наличные"

На слушаниях в Басманном суде адвокат Серебренникова пояснил, что бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, возможно, действительно обналичивала средства, но, по его словам, деньги были потрачены на проект, а не украдены.

"Масляева […] возвращала их в кассу студии. Деньги были потрачены на проект "Платформа", — сказал адвокат Дмитрий Харитонов.

"Обналичили" не означает, что украли, поддержал коллегу защитник Итина Юрий Лысенко. "Доказательств кражи денег у следствия нет", — заявил он.

Сам Серебренников напомнил суду, что проект "Платформа" был реализован. "Было проведено 340 мероприятий, были тысячи зрителей, в нем участвовали сотни молодых музыкантов, артистов, танцоров", — сказал режиссер.

По его мнению, действия бухгалтера Масляевой можно расценивать как угодно, в том числе и как финансовые нарушения, но утверждения о нанесении ущерба государству безосновательны.

"Эта индустрия не может существовать без наличных средств. Есть товары или услуги, которые нельзя купить не за наличные. Нужно снять деньги со счета и вывести их", — сказал режиссер.

"Мы не отрицаем, что проект "Платформа" был и его мероприятия реализовывались", — возразил представитель следствия. — Мы предъявляем обвинение в том, что не в полной мере денежные средства были на них потрачены".

Критиковал, протестовал, подписывал

Кирилл Серебренников — один из самых известных театральных режиссеров России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски". В последние годы он неоднократно выступал с критикой власти.

Режиссер принимал участие в нескольких протестных акциях, подписывал открытые письма с призывом освобождения участниц группы Pussy Riot, высказывался против запрета на усыновление российских детей-сирот гражданами США и ограничения прав ЛГБТ, а также критиковал закон об оскорблении чувств верующих.

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа 2017 года в Санкт-Петербурге. Практически сразу ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он провел ночь в СИЗО, а на следующий день был заключен под домашний арест. В начале декабря Мосгорсуд отказался отпустить Серебренникова под подписку о невыезде.

Арест Серебренникова и руководителей "Седьмой студии" вызвал протесты общественности, в поддержку режиссера выступили многие представители творческой интеллигенции, политики и общественные активисты.