Серебренникова оставили под домашним арестом еще на 3 месяца

Во время судебного разбирательства представитель следствия заявил, что в "Седьмой студии" Серебренникова существовала "черная касса". "Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая заявляет о наличии в "Седьмой студии" "черной кассы", а также о том, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы", — цитирует слова следователя агентство РИА Новости.

Представитель СКР со ссылкой на показания допрошенного следствием предпринимателя Синельникова заявил, что Серебренников знал о заключении фиктивных договоров его студией, сообщает РИА.

"Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова. Он рассказал, что составлял фиктивные договоры для обналичивания денег "Седьмой студии" через принадлежащее ему компанию. По его словам, Серебренникова устраивала такие условия", — цитирует слова следователя агентство.

По словам следователя, СКР планирует проверить чиновников министерства культуры, которые принимали решение о выделении гранта на проект Серебренникова "Платформа".

Oxxxymiron и Кобзон

У здания суда собрались несколько десятков человек, поддерживающих режиссера. Группа поддержки, впрочем, на этот раз была значительно меньше, чем 23 августа, когда суд впервые избирал меру пресечения Серебренникову.

При этом в суд предоставили новые поручительства за Серебренникова, написанные известными актерами, режиссерами, музыкантами и литераторами. Среди поручителей оказались, в частности, рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, и певец Иосиф Кобзон.

На улице перед зданием суда прошла акция в поддержку Серебренникова, участники которой выстроились в ряд с портретами известных людей, репрессированных в советские времена.

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, где проходили съемки его нового фильма "Лето" о Викторе Цое. Режиссера привезли в Следственный комитет в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что в 2011-2014 годах Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа". Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников вину не признает.

Адвокаты режиссера пытались оспорить решение суда о домашнем аресте, однако в сентябре Мосгорсуд не согласился удовлетворить их жалобу.



По этому делу проходят еще три человека: бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова. В октябре ее решением Басманного суда освободили из СИЗО и перевели под домашний арест.