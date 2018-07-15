Сердюков официально женился на Васильевой, рассекретил Андрей Малахов

"В эти же дни появилась еще одна новая семья. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой", - написал Малахов 14 июля на сайте издания StarHit, главным редактором которого он является.
Напомним, Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ в 2007 - 2012 годах. В декабре 2013 года его обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), но следствие было прекращено из-за амнистии экс-министра как "защитника Отечества". В 2015 году Сердюков стал индустриальным директором авиационного кластера "Ростеха", в 2017 году - председателем совета директоров компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") и членом правления Объединенной авиастроительной корпорации.
Евгения Васильева, которую СМИ называли возлюбленной и протеже экс-министра, также была фигуранткой дела "Оборонсервиса". В мае 2015 года она была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими структуре Минобороны.
До этого Васильева отбывала домашний арест в своей роскошной квартире в центре Москвы. В колонию в поселке Головино Владимирской области осужденную доставили 23 июля 2015 года. Однако уже 25 августа суд вынес решение о ее УДО. Ранее Васильева возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей.
Как писали СМИ, после выхода на свободу бывшая "амазонка" экс-министра Сердюкова окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна. Кроме того, сообщалось, что Васильева учится в магистратуре факультета искусств МГУ и пытается раскрутить собственный ювелирный бизнес.
В мае 2016 года стало известно, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Васильевой. А год назад сообщалось, что Васильева стала секретарем ТСЖ этого дома.
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