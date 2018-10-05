Сенцов сообщает, что вынужден прекратить свою голодовку с 6 октября, так как в рамках "реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента" будет проводиться "насильственное кормление". "Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей", - пишет заключенный. - "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…Слава Украине!"

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Омбудсмен Украины настаивает на квалифицированной помощи

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook назвала состояние здоровья Сенцова критическим, отметив, что он находится "практически за чертой". Омбудсмен назвала "неправдой" заявления российских врачей об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова. "С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться", - убеждена Денисова.

Выход из голодания - "еще более сложный и страшный" процесс, чем само голодание, и Сенцову не обеспечивают "надлежащее медицинское сопровождение", считает Денисова. Она призвала предоставить заключенному лучших независимых медицинских специалистов, которые составят заключение о состоянии его здоровья и разработают схему выхода из голодания. "Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", - предложила омбудсмен. Она также в очередной раз потребовала допуск к Сенцову, чтобы "лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает".

ФСИН заявила о добровольном прекращении голодовки

Ранее о том, что Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, отметив, что "лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету". По словам Максименко, Сенцова "окончательно уговорили наши врачи, наши специалисты".

Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году по обвинению в организации террористического сообщества. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Все это время врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей.