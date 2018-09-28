Всего фракциями и группами депутатов Европарламента было предложено выдвинуть на премию имени Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире. После обсуждения все предложения вошли в список.
Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября. Общая конференция председателей фракций Европарламента примет решение по кандидатуре лауреата и объявит его 25 октября в Страсбурге. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге — 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.
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