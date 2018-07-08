"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть", — говорится в письма режиссера.

Сенцов пояснил, что почта ему приходит не быстро: "Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом ее распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно".

Что касается телефонной связи, то, как отметил режиссер, "пробиться очень сложно: там из-за рубежа один автомат на весь лагерь".

Сенцов также прокомментировал постановку пьесы "Номера", написанной им в колонии. "Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим", — добавил он.

Напомним, Олег Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

В начале июля двоюродная сестра режиссера Наталия Каплан встретилась с ним в колонии. По ее словам, Сенцов за время голодовки потерял 15 кг веса. Кроме того, Каплан отметила, что здоровье брата удовлетворительное, анализы не очень хорошие, но "ничего критического нет", ему ставят капельницы.

"Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так", — рассказала Каплан.