Как выяснил Динзе, в начале июля у Сенцова начала отказывать сердечная мышца. Врачи колонии предложили отправить режиссера в больницу для принудительного кормления. "Олег смог договориться, чтобы его оставили в колонии, — сообщил Дмитрий Динзе в интервью "Новой газете". — Но согласился принимать питательную смесь — две-три ложки в день, минимально, только чтобы не затухало сердце".
По словам адвоката, Олег Сенцов выглядит плохо. "Я приезжал к нему в начале июня, с тех пор он очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет", — сообщил Динзе. Он также указал, что Олег Сенцов последнее время оказался в информационной изоляции: "Новую газету" он больше не получает, все новости узнает только из писем, но доходят из них немногие.
Прошение о помиловании
17 июля кинокритик и друг Сенцова Алексей Медведев передал в администрацию президента РФ прошение о помиловании режиссера,написанное его матерью. Днем ранее это же прошение он передал в Совет по правам человека при президенте РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что поданное прошение будет обязательно рассмотрено. Сам Сенцов отказывается просить Владимира Путина о помиловании.
Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. С 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.
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