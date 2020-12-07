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Родственники погибших при катастрофе в Шереметьево в 2019 году подали иск в парижский суд. Они требуют компенсации от "Аэрофлота" и семи иностранных фирм - производителей оборудования SSJ-100.
Lėktuvo gaisras Maskvoje
Lėktuvo gaisras Maskvoje
© AFP / Scanpix

Родственники жертв крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Об этом в воскресенье, 6 декабря, пишет издание "Коммерсант". Ответчиками являются российская авиакомпания "Аэрофлот" и 7 иностранных фирм, оборудование которых было установлено на самолете, - Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran (выступает на правах L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corporation.

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Иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, сообщает издание. Воздушное судно не соответствовало нормам летной годности по молниезащите, считают представители истцов. По их версии, именно это привело к отказу многих систем, завершившемуся катастрофой.

Аварийная посадка SSJ-100 "была вызвана выходом из строя большого количества оборудования", заявил адвокат Давид Кухалашвили. "Мы решили привлечь к ответственности производителей этих комплектующих, так как они по закону несут ответственность за качество произведенной продукции", - добавил он. Юристы не назвали конкретный размер требуемых компенсаций. Но адвокат Михаил Загайлов уточнил, что требования истцов "будут на порядок больше тех сумм, которые можно взыскать в российских судах по российскому законодательству по аналогичным искам".

После катастрофы в Шереметьево эксплуатацию SSJ-100 не приостановили

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек. Минтранс РФ не стал приостанавливать эксплуатацию самолетов этой модели.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в июне 2019 года опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100. По данным МАК, на лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от удара молнии. В документе нет окончательных выводов о причинах аварийной посадки.

СКР считает виновным в крушении пилота

Следственный комитет России (СКР) в апреле 2020-го сообщил, что расследование крушения завершено. По версии следователей, к разрушению и возгоранию SSJ-100 привели действия командира экипажа Дениса Евдокимова. Собранные данные опровергли версию о возможной технической неисправности самолета, отметили в СКР.

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Deutsche Welle
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