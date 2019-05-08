Семь человек погибли под лавиной на Алтае

"Двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там связи не было", – рассказал агентству ТАСС источник в местном управлении МЧС.
Теперь на место происшествия отправятся спасатели для того, чтобы извлечь тела погибших из-под лавины.
Агентство "Интерфакс" сообщает, что выжили две девушки. Они дали объяснения случившегося полиции.
По данным агентствам, туристическая группа приехала из Новосибирска и была зарегистрирована с местным МЧС.
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