Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте Алтая. Семь человек погибли. Трагедия произошла еще 6 мая.
© RIA Novosti / "Infogra"

"Двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там связи не было", – рассказал агентству ТАСС источник в местном управлении МЧС.

Теперь на место происшествия отправятся спасатели для того, чтобы извлечь тела погибших из-под лавины.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что выжили две девушки. Они дали объяснения случившегося полиции.

По данным агентствам, туристическая группа приехала из Новосибирска и была зарегистрирована с местным МЧС.

"Настоящее время"
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